日本、纽西兰领袖会谈 两国将商议扩大防御合作

（法新社东京21日电） 日本首相岸田文雄与纽西兰总理阿尔登今天在东京会谈。双方会后宣布，将商议扩大防御和安全合作等议题，包括情报分享在内；两国同时也就区域挑战提出警告，隐隐剑指北京。

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阿尔登（Jacinda Ardern）为巩固联盟、强化疫情后的贸易而展开亚洲行，东京为其中一站。

日纽在联合声明中，重申针对多项议题的共同既定立场，包括两国共同反对俄罗斯侵略乌克兰，以及对区域威胁表示关切。

岸田在与阿尔登会谈后告诉记者：「试图以武力改变现状的行为永远不能被容忍。」

岸田表示：「日本与纽西兰强烈反对在任何区域的这类企图，包括在东海与南海。」但他与阿尔登皆未直接点名北京。

岸田还说，「我们就加强两国战略伙伴关系以及产生具体成果，进行了坦率讨论」，并宣布两国决定「开始商谈安全与防御领域的协议」。

双方在联合声明中，示警「日纽共享的基本价值与原则面临的挑战加剧」，同时重申对「自由开放印太地区」的承诺。

两国也决定启动「情报保护协定」缔结谈判，以使交换机密讯息成为可能。

纽西兰与澳洲、美国、英国、加拿大共同组成情报分享组织「五眼联盟」（Five Eyes），日本非其中一员。

但日本为抗衡中国，已致力强化与其他联盟的关系，包括与美国、印度、澳洲进行「四方安全对话」（Quad）。Quad预计下月在日本召开峰会。

© 2022 AFP