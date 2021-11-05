日本2死囚告政府 死刑当日才通知属违宪

（法新社东京5日电） 日本目前执行死刑时，在执行当天、行刑前1、2小时才会告知受刑人，关押在监狱中的2名死囚认为这种做法违法违宪，向大阪地方法院提起诉讼，控告日本政府。

广告 继续浏览后续

日本放送协会（NHK）报导，两名原告死囚主张，法律并未规定在执行死刑当天才能告知受刑人，这种临时通知的方式，使死囚在伏法前没有时间与律师会面或提出异议，违反宪法31条应保障适当程序的规定，也是违法。

两人还主张，这种令人无法面对自身即将死亡的方法相当残酷，受刑人没有义务接受违法的死刑执行程序，要求日本政府改为行刑日前告知，并向政府求偿。

日本政府等单位则表示，截至1975年左右，执行死刑会在前一天告知当事人，死囚可先与家人见面、写遗书等。但曾有死囚在接获通知后自杀，为确保当事人的心情安定，改为行刑前1、2小时才通知，不过并没有留下为何变更做法的详细纪录。

法务省说，前一天通知受刑人将执行死刑，可能会带给当事人很大的痛苦，因此当日告知是不得已的做法。

不过原告方面主张，现在监视器等科技很容易防止自杀，没有必要在死刑当天才通知。

诉状中也指出，美国所有仍有死刑的州，都是提早通知受刑人，其中奥克拉荷马州更是在执行死刑35天前就会通知，受刑人可以先与家人见面、提出希望的死刑见证人、选择最后一餐吃什么等，在行刑前手续与死囚权利上都有明确规范。

© 2021 AFP