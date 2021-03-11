日本311大地震满10周年 女神卡卡表达祝福

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（法新社东京11日电） 引发强震、海啸与核灾的日本311大地震今天届满10周年，各国政要与外交使节纷纷致意，美国乐坛天后女神卡卡也藉着推特上传影音表达祝福。

女神卡卡（Lady Gaga）在日本圈粉无数，并于2011年灾变后3个月造访当地宣称「日本安全无虞」，呼吁全球观光客到此一游。

她藉着上传推特的影音表示：「好像是昨天才发生的事，我从新闻目睹这令人震惊的强震及海啸画面而暗忖：『我能做些甚么？』。」

女神卡卡说：「听闻你们的美丽城市全面复原，对于日本人民的坚韧、良善与彼此相爱，我表达由衷敬意。」

这段为时仅1分多钟的影音，目前浏览人次已超过180万，这位发色淡紫的女星说：「不过，我也能理解仍有许多民众难走出情绪与内心的伤痛，因此，让我们大家继续彼此扶持、恩慈相待、彼此相爱，我会一直为日本、更美好的世界祷告。」

女神卡卡上传的这段影音，末了她以日文说「我爱你们」，并献上飞吻。

2011年3月11日下午2时46分左右，日本东北岸外海发生规模9.0强震，并引发高达10公尺以上海啸，侵袭东北与关东沿岸，共造成高达2万2200人死亡与下落不明。

© 2021 AFP