日本F-15战机失事近两周 一飞行员遗体寻获

（法新社东京13日电） 日本航空自卫队两名精锐飞行员驾驶的F-15战机，1月31日起飞后不久在石川县外海坠毁。经过近两周搜救，航空自卫队今天宣布，本月11日已在事发海域附近寻获一名飞行员遗体。

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这架F-15战机隶属航空自卫队小松基地，就在为进行训练起飞后约一分钟的1月31日下午5时30分左右失联，在基地西北西约5公里海面上雷达光点消失。

机上两名飞行员分别是「飞行教导群」司令、52岁一等空佐（相当于上校）田中公司，及33岁一等空尉（相当于上尉）植田龙生。

失事的F-15战机隶属「飞行教导群」，通称为「假想敌部队」，主要负责飞行员战术训练，由日本各地精锐飞行员组成，经常被派到日本各部队在空战训练中扮演假想敌。

航空自卫队今天表示，本月11日已在战机坠毁海域附近寻获一名飞行员，随后送往小松基地并确认死亡，防卫省与海上保安厅将持续搜寻另一名飞行员下落。

日本电视台报导，相关单位已在事发海域附近水深约100公尺海底，发现垂直尾翼等机体主要部分，预计下周将利用起重机船进行打捞作业。（译者：黄名玺/核稿：蔡佳敏）

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