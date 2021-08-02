日疫情肆虐浇不熄奥运热 反东奥民众无力又愤怒

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（法新社东京2日电） 当东京奥运开幕典礼烟火在主场馆上空闪耀时，在场外的小山介不是在欢呼而是在抗议。尽管日本至今在东奥夺得金牌数量已破历来纪录，但因疫情而反对举办奥运的民众仍持续示威。

过去几个月的民调显示，日本民间出现强大声浪反对举办东京奥运。随着日本COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例大增，加上疫苗接种推展进度不佳，反对声势一度越来越强。

不过自从东奥开幕以来，日本民众反对情绪似乎减弱。超过半数东京居民透过电视观看盛大的开幕典礼，主场馆外也出现民众大排长龙等待和奥运五环合照。日本运动员至今在东奥赢得金牌数量已超越日本历来纪录，东奥周边产品更是卖翻。

但这一切都未让小山介（Kai Koyama，译音）和其他长期反对举办东奥的人士动摇立场。他们继续举行示威活动，即使只能吸引数十人加入。

示威者最近一晚在日本首相菅义伟东京办公室外抗议，高喊：「生命比奖牌更重要！」小山介也是其中一员，他要求菅义伟取消奥运、专心应付疫情。日本爆发新一波病毒大流行，已使得东京和其他区域纳入「紧急事态宣言」范围。

小山介是名40多岁画家，他告诉法新社：「我气坏了。我们现在处于紧急状态，...天天有人染疫死亡，但奥运还继续进行。」

东奥采取严格防疫规定，大多数比赛场地禁止观众入场。但小山介仍表示，现在举办这场奥运是释出错误讯息，恐怕会鼓励民众藐视限令及干冒染疫的风险。

奥运开幕式当天，几乎空荡的主场馆内可听到场外示威者用扩音器呼喊口号。当时也在场的小山介受访时说：「当我看到在8成日本民众反对下，国家体育馆施放烟火宣告奥运正式展开时，我感到无力又愤怒。」

小山介把沮丧情绪转移到一场艺术展览，主题是「宣告奥运结束」，汇集反对东奥的艺术家作品。其中一件是名为「废墟」的泥雕，可见白沙覆盖奥运五环、一个橄榄叶冠和一只手。

艺术家川村幸子（Sachiko Kawamura）对法新社表示：「运动员表现出高超技术，人们享受观赛，我认为是件很棒的事。但我感觉人们对疫情威胁太过掉以轻心。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP