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（法新社东京26日电） 美国与其他地区公债殖利率持续攀升，激发市场对通膨的恐惧。华尔街股市遭遇乱流，日本东京股市今天随之下挫，日经225指数终场挫跌近4%。

日经225指数重挫1202.26点或3.99%，收28966.01点，创2016年6月以来最大跌幅。

东证股价指数挫跌61.74点或3.21%，收1864.49点。

澳洲国民银行（National Australia Bank）资深分析师史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「股市开始对升息展望和科技类股带领的损失感到忧惧。」

分析师表示，华尔街股市重挫，促使东京股市今天一早就面临卖压。

美股道琼工业指数25日下挫1.8%至31402.01点，由前一个交易日创下的历史高点拉回。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）评论：「午盘股市仍面临压力，亚洲其他股市下跌，促使投资人采取观望态度。由于时值月底和接近周末，股民自我克制不采激进措施。」

近几天美国10年期公债殖利率大幅攀升，25日更高达1.61%。在投资人密切关注此一情势之际，股市面临压力。

尽管美国联邦准备理事会（Fed）已保证若非绝对必要不会升息，投资人仍忧心，通膨骤升将促使联准会放弃宽松货币政策并迅速上调利率。

© 2021 AFP