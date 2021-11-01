日股劲扬港股受挫 亚股收盘走势分歧

（法新社香港1日电） 日本执政自民党在周末大选胜出，外界期待日本政府将推出新的振兴措施，日本股市应声劲扬。但数据显示中国经济出现进一步走软迹象，打击香港股市表现。亚洲股市今天走势分歧。

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美国和欧元区通货膨胀率分别传出达到30年和13年来高点，使得物价上涨恐失控的长期疑虑加深，并令中央银行面临更大的紧缩货币政策压力。

市场焦点如今放在美国联邦准备理事会（Fed）本周将召开的政策会议，会中预料将揭露央行减码大规模收购债券措施的时间表。投资人也将关注联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的会后声明，藉以推敲美国何时将开始升息。

尽管投资人逐渐接受借贷成本将要升高的态势，但拜财报季大致表现强健之赐，美国股市三大指数29日仍收在史上最高点。

日本首相岸田文雄领导的自民党在众议院大选赢得强势多数，使得岸田有充分势力通过一份大规模支出方案来振兴步履蹒跚的日本经济。日股今天收盘应声劲扬2.6%，在亚股中领涨。

今天雪梨、首尔、新加坡和台北股市也都收红。但威灵顿、曼谷和雅加达股市收低。

中国昨天公布10月制造业活动萎缩较预期严重，归咎于供应吃紧和成本升高，以及当地COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情再起而须实施新的防疫封锁措施。香港和上海股市今天收盘分别应声下跌0.9%和0.1%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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