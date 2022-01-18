日银维持货币政策不变 上修通膨预测

（法新社东京18日电） 日本央行日本银行（Bank of Japan）今天上修日本2022财政年度的通货膨胀预估，且鉴于疫情带来的不稳定依旧存在，央行决议维持现有货币宽松政策不变。

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尽管其他经济体物价飞涨，但日本通膨率仍相对微弱，且依旧远低于长期以来的2%目标。这个目标被视为要让全球第3大经济体加速成长的必要因素。

日银在针对物价和经济情势发布的季度报告中说，央行如今对2023年3月截止的2022财政年度通膨率预估，从原先的0.9%上修至1.1%。

日银也预测，日本2023年度通膨率同样为1.1%，较先前预估高出0.1个百分点。现行财年通膨率预测则维持不变。

日银表示，将2022财年消费者物价指数（CPI）成长率预估调高，「主要反映大宗商品价格上涨，以及涨势扩散到消费者物价」。

另一方面，日银调降现行财年日本经济成长率预测，由之前的3.4%下调至2.8%。但2022年度成长率预估，则从原先的2.9%上修至3.8%。

日银表示：「现阶段经济活动面临偏向下行的风险，主要是受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的影响。」

日银也维持长期以来的2%通膨率目标。尽管央行努力多年，且全球物价飙升，日本物价涨幅离目标仍然相距甚远。

瑞士银行（UBS）经济学家足立正道（Masamichi Adachi）在日银今天公布决议前发布报告指出，即使日本物价预测再度上修，「也难以想像（日银）政策立场会有变化」，因为距离通膨目标「仍然很遥远」。（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2022 AFP