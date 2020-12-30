日韩银行融资近18亿美元予越南中部燃煤电厂计画

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（法新社东京30日电） 尽管日本及韩国都曾宣布雄心勃勃的计画，矢言要在国内实现碳中和目标，但两国却持续推动建设越南中部一座引发争议的燃煤电厂，并将提供将近18亿美元的贷款。

日本国际协力银行（Japan Bank forInternational Cooperation）指出，会向越南中部的永昂2号（Vung Ang 2）燃煤电厂建设计画提供大约6亿3600万美元贷款。这项计画受到国际批评，甚至日本政府内部也存在意见分歧。

国际协力银行昨天表示，韩国进出口银行（Export-Import Bank of Korea）和私人金融机构也会提供贷款，使总金额达到17亿7000万美元。

装置容量达1200百万瓦的永昂2号电厂建设计画是在10多年前首次提出，并获得三菱商事（MitsubishiCorporation）等重量级企业的投资。

日本政府今年7月指出，基于环保考量，将加强对外国燃煤电厂投资的规范，但没有承诺终止政府投入相关计画的资金或削减现有的投入资金。

日本最近还公布促进可再生能源和逐步淘汰燃油汽车的计画，以期在2050年实现碳中和的新目标。韩国今年也做出类似的承诺。

© 2020 AFP