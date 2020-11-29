旧金山防疫情扩散 30日起实施宵禁

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（法新社旧金山28日电） 由于确诊病例激增，旧金山市宣布，30日起实施宵禁，并执行其他限制措施以防疫情扩散。

旧金山市市长布里德（London Breed）今天表示，宵禁将实施到12月21日为止，其间非必要的店家关闭，并禁止不同家庭的人在晚上10时到凌晨5时之间聚会。

旧金山市外的圣马提欧郡（San Mateo）也将执行相同的禁令；在此之前，加利福尼亚州根据病毒传播的状况，将这两个地方归类为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情限制措施最严格的地区。

布里德表示，除了宵禁，某些室内的商业活动自29 日中午起，必须关闭或减少进场人数。

布里德在推特（Twitter）上说：「我不知道还能怎么表达地更清楚，这是我们在疫情期间所面临的最危险时刻。」

「请勿旅行或和其他人聚会，我们必须立即将这（疫情）控制住，我们禁不起让这样的情况继续下去。」

加州最大的城市洛杉矶27日发出临时禁令，除了宗教、抗议活动，不同家庭的人禁止聚会。

洛杉矶郡的公共卫生部门表示，影响美国第2大城洛杉矶的禁令将于30日生效，至少持续3周时间，直到12月20日为止。

加州一周前在全州大部分地方实施宵禁，但旧金山并未施行，因为当时该市并未被归类在加州限制最严格的地区。

美国27日的确诊病例冲破1300万例，是全球疫情最严重的地方。总统当选人拜登已警告，在疫苗普遍施打前，将有艰困的数周时间必须面对。

© 2020 AFP