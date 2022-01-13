早期诊断建功 1991年以来美癌症死亡率降1/3

（法新社华盛顿12日电） 今天公布的分析指出，拜早期诊断、更完善的治疗以及吸菸人口减少所赐，美国癌症死亡风险30年来降低近1/3。 美国癌症学会（American Cancer Society）在年度报告指出，美国男女的癌症死亡率从1991年高峰至2019年下滑32%。 这代表有350万人战胜癌症活下来。 报告指出：「这项成功主要归功于更少人抽菸，使得肺癌等吸菸相关癌症患者变少。」报告还说，肺癌死亡是美国癌症死亡之首。 根据数据，癌症死亡人口下滑的速度正在加快。1990年代，癌症死亡风险每年下滑1%，2015至2019年，下滑速度倍增，来到每年约2%。

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美国癌症学会报告指出：「癌症死亡率下滑速度变快，显示预防、筛检、早期诊断、治疗的效力，以及整体上可能迈向无癌症的世界。」 报告说：「近年来更多人在肺癌早期就被诊断出来，他们也因此能活得更久。」

2004年，诊断出肺癌的患者仅21%能活超过3年，到了2018年，此比率增加到31%。 报告说，无论癌症种类，黑人的癌症存活率皆低于白人，黑人女性死于乳癌的风险较白人女性高41%，尽管黑人女性罹患乳癌的风险较白人女性低4%。

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