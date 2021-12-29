时光胶囊秘密揭晓 李将军铜像底座埋了这些

（法新社华盛顿28日电） 埋在美国南北战争南方领袖李将军雕像底座的第2个时光胶囊今天揭开神秘面纱，内有子弹、钮扣、南北战争时期南方邦联货币等文物。

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法新社与「野兽日报」（The Daily Beast）报导，这个铜箱是昨天在维吉尼亚州里契蒙（Richmond）李将军（General Robert E. Lee）雕像底座发现，先前底座内还发现另1个鞋盒大小容器。

维吉尼亚州历史资源局（Department of Historic Resources）文物修护师今天在电视现场直播中，打开这个长35公分、宽35公分、高20公分的铜箱，内容物状况相对完好，只有一点点被水损坏的痕迹。

维州考古修护师芮吉威（Kate Ridgway）在电视直播中表示：「状况比我们预期的好。」「我们原以为里面的东西都会泡水，还好没有这样，真是太棒了。」

1887年里契蒙报纸报导有写出当年放入时光胶囊的物品，今天胶囊打开后修复师比对两者内容，只发现部分符合。

例如当年报纸提到胶囊内放了张1865年遇刺总统林肯（Abraham Lincoln）躺在棺木里的照片，但今天打开胶囊没看到这张照片，只有张1865年4月29日「哈泼斯周刊」（Harper's Weekly）刊登的女子在林肯棺木旁哭泣照。

铜箱内也找到南北战争时期的子弹、邦联旗、南方邦联货币、钮扣、圣经、1884年版书籍等物品。

芮吉威表示：「我们真的很怕这会爆炸，所以叫来了拆弹小组，还好不是炸弹。」

文物修护师上周打开的鞋盒大小容器，显然不是1887年报导提及的时光胶囊。

那个容器内放了3本浸湿的书、1张湿布包着的照片，以及1枚来源不明的硬币。

1890年为纪念南北战争时期率领北维吉尼亚军团（Army of Northern Virginia）的李将军，相关组织在南方邦联首都里契蒙竖立李将军雕像。今年9月当局开始拆除这座雕像，是近几个月来遭移除的众多南方邦联纪念象徵之一。

去年明尼苏达州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人员警压颈致死引发全美示威潮，李将军雕像也成为争取种族正义的示威活动焦点。

© 2021 AFP