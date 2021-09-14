时尚盛典MET Gala登场 浮夸妆发亮点直击

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（法新社纽约13日电） 纽约大都会博物馆慈善晚宴（MET Gala）今天登场，众家明星纷纷使出浑身解数，饶舌新秀纳斯小子身穿金色盔甲套装，传奇超模伊曼则以浮夸羽毛头饰搭配大蓬裙，化身太阳女神。

除了演员和歌手等娱乐圈人士，众多体坛巨星和在社群媒体具影响力的网路红人，现场亮点不断。纳斯小子（Lil Nas X）一身义大利品牌凡赛斯（Versace）黄金盔甲惊艳全场，索马利亚出身的传奇超模伊曼（Iman）则以抢眼的羽毛头饰配上金色裤装外罩镂空大蓬裙，气势十足。

有「时尚界奥斯卡」之称的MET Gala今年请来堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）、「怪奇比莉」（Billie Eilish）、诗人阿曼达戈尔曼（Amanda Gorman）和混血网球球后大?直美（Osaka Naomi）4位Z世代巨星联手主持，电视实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）以一身全黑蒙面造型现身，与她分居的饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特（Kanye West）同样以一身黑色劲装登场。

「沙丘」（Dune）男星堤摩西夏拉梅身着黑色翻领白色丝质西装，搭配Converse白色帆布鞋，展现混搭功力；19岁的怪奇比莉则脱下招牌宽松衣服，换上传奇时尚设计师奥斯卡・德拉伦塔（Oscar de la Renta）充满仙气的粉橘色蓬裙礼服，绝美复刻一代性感女星玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）。

一年一度的MET Gala总是轰动武林，众家明星总在红毯出尽奇招。拉丁天后（Jennifer Lopez）头戴黑色西部牛仔帽，身穿青铜色深V礼服搭上皮草夹克，大胆风格一如以往；灵魂歌手里欧布里基（Leon Bridges）则以白色牛仔帽搭配蓝色流苏绒面夹克；跨性别歌手金彼特拉斯（Kim Petras）一身花色礼服加上胸前的立体马头，搭配超长马尾造型，呈现美国风情；70年代殿堂级摇滚乐队Blondie女主唱黛比哈利（Debbie Harry）礼服灵感来自美国国旗；「亲爱的艾文汉森」（Dear Evan Hansen）男星班普拉特（Ben Platt）选择了牛仔喇叭裤和厚底鞋。

主持人之一的阿曼达戈尔曼以自由女神为灵感，穿上Vera Wang宝蓝色礼服、头戴水晶桂冠头饰优雅现身；超模卡莉克劳斯（Karlie Kloss）、女星珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson）和哥伦比亚歌手Maluma等许多名人则不约而同选穿红色服饰。

除了魅力四射的红毯造型，有些宾客选择凸显社会问题。

足球巨星拉皮诺（Megan Rapinoe）手上拿着手拿包，上头写着「我们信仰同志」（In gay we trust），而演员丹李维（Dan Levy）选择了大胆的泡泡袖上衣，上头印有两男接吻的艺术创作。

31岁纽约州民主党国会议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）的露肩白色礼服背后，写有「向富人徵税」几个红色大字。

除了欧加修－寇蒂兹，包括拥有千万粉丝的YouTuber爱玛张伯伦（Emma Chamberlain）、TikTok网红艾迪森芮伊（Addison Rae）、歌手饶舌钱斯（Chance The Rapper）、青少年偶像歌手奥莉薇亚．罗德瑞戈（Olivia Rodrigo）和「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）女演员麦西威廉斯（Maisie Williams）等许多名人，都是第一次参加MET Gala。

去年的MET Gala因COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行被迫取消，今天的活动规模较以往缩小约1/3，约有300名宾客出席，且需接种疫苗证明才能入场，不过他们摆姿势拍照时并没有戴口罩。

电动车制造商特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的音乐家女友格莱姆斯（Grimes）是个例外，她戴着金属口罩，手上拿着一把剑。

© 2021 AFP