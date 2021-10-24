时速飙上218公里 美印第安纳波利斯自驾车赛写纪录

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在美国印第安纳州首府印第安纳波利斯（Indianapolis）举办的首届「印城自驾车挑战赛」（Indy Autonomous Challenge），来自德国慕尼黑工业大学（Technical University of Munich，TUM）的团队以速度最快的最后2圈跑出上述成绩夺冠，抱回100万美元（约新台币2800万元）奖金。

另个欧洲队伍EuroRacing虽以时速139英里（约223公里）创造自驾车最快单圈圈速纪录，但由于其中一名参赛学生工程师犯下一个编码错误，导致屈居亚军。

根据比赛规定，每支队伍一共需跑6圈，前4圈为暖身，以剩下2圈速度平均值为最后成绩。但EuroRacing的参赛车程式设计仅跑5圈，导致车辆在最后一圈提前减速，造成平均时速被拉低。

EuroRacing领队、义大利摩狄纳与雷焦艾米里亚大学（University of Modena and Reggio Emilia）教授贝托尼亚（Marko Bertogna）说：「我感到很惋惜。」

拿下第3名的PoliMOVE也是欧洲队伍，原本有夺冠希望，但他们的全球卫星定位系统（GPS）追踪器在比赛过程中故障。队伍经理、米兰理工大学（Polytechnic University of Milan）教授萨瓦雷西（Sergio Matteo Savaresi）表示，这造成他们的车辆「完全看不到方向」。

自驾车必备装置除了感测器、摄影机和雷达，最重要的是GPS，少了它便无法进行任何控制的行动。因此有些自驾车甚至安装2套GPS。

这项比赛每支参赛队伍使用的车辆都是Dallara IL-15。这款车外观类似一级方程式赛车（Formula One）的参赛车，但体积更小，每辆要价23万美元（约新台币644万元）；不过根据主办单位说法，配备参赛的自驾车技术后，每辆车价值超过100万美元。

参赛车配备的技术包括先驱业者Luminar供应的感测器，可从250公尺外绘出平面地图。

慕尼黑工业大学队伍成员威斯纽斯基（Alexander Wischnewski）表示，他们夺冠写下的速度，和人类驾驶「同一辆车」能达到的速度相去不远。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP