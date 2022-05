时隔36年 捍卫战士再度登上北美票房宝座

(法新社洛杉矶29日电) 备受影迷期待的动作大片「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)一如预料开片开出好成绩,阵亡将士纪念日4天连假预计将以1.51亿美元成绩登上北美票房龙头。

广告 继续浏览后续

影迷期盼36年才盼到这部续集片,但派拉蒙影业(Paramount Pictures)保证这么长久的等待是值得的。

「捍卫战士:独行侠」受COVID-19疫情影响,拖了两年才上映。阵亡将士纪念日连假前3天在北美有1.24亿美元进帐,且尽管未在中国或俄罗斯上映,海外收入也有1.24亿美元,全球总票房来到2.48亿美元。

周末排名第2的是「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),3天票房1640万美元。

排名第3的是「开心汉堡店大电影」(The Bob's Burgers Movie),3天进帐1260万美元。

「唐顿庄园:全新世代」(Downton Abbey: A New Era)以3天590万美元成绩排名第4。

环球合家欢片「坏蛋联盟」(The Bad Guys)3天吸金460万美元,排名第5。

© 2022 AFP