时隔36年 捍卫战士再度登上北美票房宝座

（法新社洛杉矶29日电） 备受影迷期待的动作大片「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）一如预料开片开出好成绩，阵亡将士纪念日4天连假预计将以1.51亿美元成绩登上北美票房龙头。

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影迷期盼36年才盼到这部续集片，但派拉蒙影业（Paramount Pictures）保证这么长久的等待是值得的。

「捍卫战士：独行侠」受COVID-19疫情影响，拖了两年才上映。阵亡将士纪念日连假前3天在北美有1.24亿美元进帐，且尽管未在中国或俄罗斯上映，海外收入也有1.24亿美元，全球总票房来到2.48亿美元。

周末排名第2的是「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），3天票房1640万美元。

排名第3的是「开心汉堡店大电影」（The Bob's Burgers Movie），3天进帐1260万美元。

「唐顿庄园：全新世代」（Downton Abbey: A New Era）以3天590万美元成绩排名第4。

环球合家欢片「坏蛋联盟」（The Bad Guys）3天吸金460万美元，排名第5。

© 2022 AFP