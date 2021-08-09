时隔6年 俄重新允许民航机直飞埃及

广告 继续浏览后续

（法新社开罗9日电） 6年前一架埃及起飞的俄罗斯客机遭恐攻，俄方随即关闭直飞埃及的航线。埃及民航官员表示，如今航线重启，一架从莫斯科起飞的俄国观光航班，9日降落在红海度假胜地。

2015年10月，一架原定飞往圣彼得堡的俄国客机自红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）起飞不久后，即遭伊斯兰国（IS）的炸弹炸毁，机上224人全数遇难。此后莫斯科下令禁止直飞埃及。

9日自莫斯科起飞的埃及航空（EgyptAir）班机载运300名游客到埃及的赫加达（Hurghada），10日的第2 架航班则会将俄罗斯度假客送至夏姆锡克。

埃及航空执行长阿布连内（Amr Abulenein）告诉法新社，埃及航空每周共有7个航班，往返莫斯科以及赫加达或夏姆锡克。

俄罗斯塔斯社（TASS）报导，上月底俄罗斯代表团前往埃及视察机场和度假饭店，以确认安全及卫生程序无虞。

埃及去年3月关闭边境，以遏制COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情传播，去年7月重新向外国游客开放国门。

在大流行爆发前的2019年，旅游业替埃及带来130亿美元的营收，占埃及国内生产毛额（GDP）的12%。去年受到疫情冲击，这个数字暴跌至仅剩40亿美元。

© 2021 AFP