昆虫当药 黑猩猩用天然妙方为自己和同伴疗伤

（法新社华盛顿8日电） 人类受伤时多先消毒伤口并予以包扎，科学家则在西非国家加彭观察到黑猩猩捕捉昆虫并将其抿碎，涂在开放性伤口上，且会用这一妙方为同伴治疗。

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黑猩猩及一般动物是否具备无私帮助同伴的能力，是科学界持续辩论的议题；7日刊登于「当代生物学」（Current Biology）期刊的这项研究对此科学辩论做出了重要贡献。

这项研究计画始于2019年，科学家当时观察到一只名叫苏西（Suzee）的成年雌黑猩猩，正在检查她青少年儿子脚上的伤口。

接着，苏西突然从空中抓了一只虫子，放进嘴里抿碎，然后敷在儿子的伤口上，它随后把昆虫从伤口取出，又涂抹了两次。

这一幕发生于加彭大西洋沿岸的罗安哥国家公园（Loango National Park），研究员在此研究45只黑猩猩。这之后的15个月中，科学家观察到至少19次黑猩猩为自己进行相同治疗。

在另外2次场合，科学家看到一只或数只黑猩猩以同样的「虫虫妙方」，替受伤同伴治疗。

黑猩猩身上的伤口可能来自与同群体成员或对立群体发生的冲突，伤口有时可达数公分宽，受伤的黑猩猩并未抗拒昆虫疗法，反而乐于接受照顾。

研究共同作者皮卡（Simone Pika）表示：「将昆虫放入开放性伤口需要很大的信任。它们似乎明白，『如果你用这只昆虫对我这样做，我的伤口就会好起来』。这真的令人惊奇。」

研究员无法辨认出黑猩猩在疗法中使用的昆虫种类，但他们认为这是种飞虫，因黑猩猩会快速移动将其捕捉。皮卡表示，这种昆虫可能含有具有舒缓作用的抗发炎物质。

科学家已经观察到鸟类、熊、大象和其他动物透过食用植物来自我治疗。但黑猩猩的独特之处在于，它们不仅会为自己治疗，还会帮助同伴。

然而，皮卡表示，部分科学家对动物能否展现亲社会行为，比如无私地关心照顾同伴，仍抱持怀疑态度。

© 2022 AFP