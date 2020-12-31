明尼阿波利斯警方击毙嫌犯 佛洛伊德事件后首见

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（法新社明尼阿波利斯31日电） 明尼苏达州明尼阿波利斯市当局表示，警方昨天晚间在市内南区拦检车辆时与一名男子交火，结果将此人射杀。这是非裔男子佛洛伊德命案后，美国警方首度再次击杀民众。

当局要求明州刑事侦查局（Bureau of Criminal Apprehension）负责调查此案，目前还不清楚死者的详细身分、背景和种族归属。

明尼阿波利斯市警方今天表示，将公布当时在场警察的随身录影机拍摄画面。

明市警察局长亚拉当杜（Medaria Arradondo）昨晚在新闻简报中说：「警方当时拦检一名涉及重罪的嫌犯，证人的最初证词显示，这名嫌犯先对警方开枪，然后警方还击。」

「医务人员当场宣布被拦检的嫌犯死亡，明尼阿波利斯市警察局警察并未受伤，嫌犯车上的成年女性乘客也没有受伤。」

事后抗议群众聚集在事发现场附近的加油站外，当局呼吁他们，不要采取任何「破坏性的犯罪行为」。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察拦下，其中一名白人警察以膝盖压制他的后颈近9分钟，佛洛伊德最终断气。他的死在全美50州引发大规模愤怒示威。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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