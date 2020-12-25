昔日麦可杰克森梦幻庄园售出 售价约2200万美元

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（法新社洛杉矶24日电） 美国亿万富翁柏考（Ron Burkle）的发言人今天表示，柏考以大约2200万美元（新台币约6亿1800万元）的优惠价，购入已故流行音乐天王麦可杰克森生前位于加州的「梦幻庄园」。

麦可杰克森（Michael Jackson）1988年购入这块位于圣巴巴拉（Santa Barbara）、占地2700英亩（1100公顷）的土地，随后将之打造成以童话故事为主题的度假胜地。除了小型铁路与摩天轮等配置，里头还住着猩猩。

此外，麦可杰克森曾在庄园内创作数首脍炙人口的畅销歌曲。

梦幻庄园（Neverland Ranch）也因麦可杰克森曾邀请小孩到访过夜，并被控趁机猥亵男童，而恶名昭彰。

2008年，投资人巴瑞克（Thomas Barrack Jr.）旗下的柯罗尼资本公司（Colony Capital）以2250万美元，向负债累累的麦可杰克森买下梦幻庄园。麦可杰克森2009年死后，此地改名为「梧桐谷庄园」（Sycamore Valley Ranch）。

柏考是蒙大拿州（Montana）商人，投资范围横跨超市到娱乐产业。他的发言人告诉法新社，柏考把购入这座庄园，当成「一次策略性土地投资的机会」。

华尔街日报（Wall Street Journal）报导此次交易价格为2200万美元，相较于2015年卖方报价高达1亿美元，出售价大幅下降。知情人士向法新社证实，此出售价格大致准确。

据称麦可杰克森当初以1950万美元购入这块土地。

© 2020 AFP