星舰迷航记寇克船长上太空 风势搅局展延

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（法新社华盛顿10日电） 亚马逊公司创办人贝佐斯成立的航太公司蓝源今天说，由于风势因素，原定12日把男星威廉沙特纳送上太空的计画展延至13日。威廉沙特纳在影集「星舰迷航记」中饰演寇克船长。

法新社报导，威廉沙特纳（William Shatner）在热门经典电视影集「星舰迷航记」（Star Trek）饰演寇克船长（James T. Kirk），他将成为这出影集首个搭乘蓝源公司（Blue Origin）次轨道火箭的卡司。

蓝源是亚马逊（Amazon）公司创办人贝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司。

他的历史性飞行原定10月12日，不过蓝源公司发言人发表声明说：「由于12日周二预报的风势，蓝源公司的任务行动团队决定展延NS-18火箭的发射，目前暂定于13日周三。」启航时间预定当地时间上午8时30分，现年90岁的威廉沙特纳将成为历来上太空最年长的人。

他的这趟旅程将与NS-18火箭的组员仅略过太空与地球大气层的分界线卡门线（Karman line），大约海拔100公里的高度，他们将体验无重力的感受约4分钟，并匆匆一瞥地球的轮廓。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP