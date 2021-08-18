是否与塔利班打交道 西方国家面临痛苦抉择

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（法新社华盛顿17日电） 在试图摧毁塔利班（Taliban）20年后，西方列强正面临是否要与这个接管阿富汗政权的伊斯兰武装组织打交道的痛苦决定。

与1996至2001年时残酷统治阿富汗的政权相比，国际如今对塔利班的立场似乎已没那么强硬，俄罗斯、中国和土耳其纷纷赞扬塔利班最初发表的公开声明。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）直言：「塔利班打赢了战争，所以我们将不得不与他们对谈。」

最坚定拒绝承认塔利班政权的是加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），他称塔利班是「公认的恐怖组织」，「以武力接管并取代正式选举产生的民主政府」。

美国军方和外交官已与塔利班对话，以确保美国大使馆员工和曾为美军工作的阿富汗平民安全撤离。美国国务院表示，倘若安全无虞，美国愿意在8月31日结束长达20年的战争后，留下来维护喀布尔国际机场的安全。

然而拜登政府表示，与未来阿富汗政府的任何长期关系，将取决于他们是否尊重女权并拒绝盖达组织（Al-Qaeda）等极端主义运动。

拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）对记者说：「塔利班有责任告诉全世界他们是谁，以及打算如何治理阿富汗」。

谈及美国是否会承认塔利班政权时，苏利文说，「他们过去纪录不佳，但现在要应对这个问题还为时过早」。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）说，有鉴于塔利班的人权标准，伦敦当局「一般来说」不会跟塔利班打交道。

但拉布说，由于他们仍在卡达就筹组更具包容性的政府进行谈判，「我们想测试是否有空间缓和我们现在将看到的那种制度」。

他告诉天空新闻网（Sky News）：「他们如今大权在握，我们必须面对这个现实，也得保持乐观。」

但拉布承认，在塔利班迅速攻占整个阿富汗后，要建立一个基础广泛的阿富汗政府机会不大。

比起在战场上，西方列强面对掌权的塔利班，手中握有的筹码要少得多。

但美国仍对国际贷款机构施以无与伦比的影响力，可以实施严厉制裁，为重建这个饱受战争蹂躏国家所需的援助设定条件。

在川普政府担任最高白宫顾问的柯蒂斯（Lisa Curtis）说：「美国应该为承认（政权）设立一个高标准，并将其作为对塔利班正面行为的回报。」

她说：「我们必须优先考量阿富汗人民，确保他们有足够食物，得以生存，否则我们将面临一场大规模的人道主义危机。」

「所以我确实相信，在某种程度上，我们可能不得不处理人道援助问题，但就外交承认方面而言，这不应该是无偿。」

英国首相强生（Boris Johnson）已迅速采取行动，阻止塔利班历史盟友巴基斯坦支持这个新政权，并在与巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的通话中表示，承认一个新政府应该「基于国际而非单边基础上」。

只有巴基斯坦、阿拉伯联合大公国和沙乌地阿拉伯3个国家承认前塔利班政权；塔利班1990年代末执政时，依照对伊斯兰教法严格解读，女性禁止受教育、民众不得聆听流行音乐，对偷窃者则施以断手断脚的处罚。

© 2021 AFP