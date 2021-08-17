是否与未来阿富汗政府合作 美：取决于塔利班行动

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（法新社华盛顿16日电） 美国今天表示，要美国承认一个在阿富汗的塔利班政权，唯有这个政权尊重女权且拒绝盖达组织（Al-Qaeda）等极端主义运动。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Pric）被问到华府是否会承认塔利班（Taliban）政府时告诉记者：「到头来说，提到我们对阿富汗未来政府的立场时，这将取决于那个政府的行动、取决于塔利班的行为。」

「未来的阿富汗政府必须维护民众基本权利，拒绝窝藏恐怖分子，保护国民的根本权利，包括占阿国一半人口的妇女与女孩基本人权，才是我们会与之合作的政府。」

他说，美国阿富汗问题特别代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）目前人仍在塔利班设于卡达的外交基地，也就是美国官员持续与塔利班协商之处。

普莱斯说：「我会说，其中一些讨论具有建设性。但论及塔利班，我们再度重申，我们将观其行而非只是听其言。」

美国军方据称也在与塔利班接触，主要是针对喀布尔（Kabul）机场状态。美军已接管机场，陆续载送数以千计的美国公民及与美国有关联的阿富汗公民离境。

而14日刚在电话中与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）谈论阿富汗局势的阿国总统甘尼（Ashraf Ghani），隔天就远走他国。

普莱斯继续称甘尼为「甘尼总统」，但不愿透露美国是否仍承认他是阿富汗的合法领袖。

普莱斯说：「阿富汗尚无正式的权力转移。」

© 2021 AFP