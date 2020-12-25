是否将脱欧协议当耶诞礼物 英国民众两样情

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（法新社英国波士顿24日电） 与欧洲联盟（EU）历经数月紧张的协商后今天终于达成协议，英国民众松了一口气，但是否将脱欧当成「耶诞礼物」又有些许疑虑。

英格兰东岸市集城镇波士顿（Boston ）的62岁居民艾希比（David Ashby）称脱欧是「给英国一个好的耶诞礼物」。他说，那很好「是要彻底结束、断绝，做个了结...我认为现在拖太久了」。

同样居住在波士顿的范奇（Andy Finch）则悲观以对。

当公投脱欧时，波士顿人投票率高于英国任何地方。

范奇说：「一开始，我就不认为脱欧个好主意，如今我仍不这么想，但现在走到这地步，好吧，我们只能看看。」

波士顿市议会领袖史肯纳（Paul Skinner）也质疑脱欧背后动机。

在伦敦，民众则对脱欧达成协议的消息松了一口气。

欧尼尔（Shane O' Neill）表示：「如果无协议脱欧，将会是个大灾难，所以很高兴有了结果。」

欧尼尔又说，他一直都偏向主张英国留在欧盟，但如今「辩论结束了，我们必须向前走。」

在苏格兰首府爱丁堡（Edinburgh），当初公投时以压倒性多数主张英国留在欧盟，银行雇员贺勒森（Sharmila Hutchinson）表示，她原先就不支持英国脱欧，「很失望英国不再是欧盟一员」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP