是否申请加入北约？ 芬兰、瑞典本周将正式决定

（法新社斯德哥尔摩10日电） 芬兰和瑞典预计本周正式宣布是否申请加入北大西洋公约组织（NATO），若决定申请加入北约将是两国长达数十年不结盟政策的重大逆转。

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俄罗斯于2月24日发动战争侵略亲西方邻国乌克兰，让芬兰和瑞典坐立难安。这两个北欧国家国内对于加入北约军事联盟并获得安全保障的支持度也水涨船高。

芬兰国际事务研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究员沙洛尼尔斯-巴斯特纳克（Charly Salonius-Pasternak）告诉法新社：「芬兰100%确定将提出申请，且很可能在今年底成为北约成员」，国会多数议员也支持申请入北约。

芬兰国家广播公司（Yle）昨天公布一份民调显示，现在支持加入北约的芬兰人达到创纪录的76%，远高于近年来稳定不变的20%至30%。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）预计12日宣布他个人对加入北约的立场；总理马林（Sanna Marin）所属的社民党（Social Democratic Party）最晚则会在14日宣布决定。

芬兰「晚报」（Iltalehti）报导，由总统、总理和其他4位内阁部长组成的委员会将于15日开会，就加入北约与否做出最终决定。

在瑞典，加入北约的呼声也明显激增，现有大约半数瑞典人表态支持加入。

瑞典执政党社民党（Social Democratic Party）昨天预告，将于15日公布北约问题的相关立场。

经过国内外长达数周的激烈辩论，现在所有迹象都表明两国将在本周末前同步申请加入北约。

美国企业研究所（AEI）北欧国安专家布劳（Elisabeth Braw）指出，尽管在加入北约的问题上，斯德哥尔摩当局似乎不若赫尔辛基当局那样积极，但她相信这两国仍会「同时提出申请」。

不难想像，北约的任何扩张都将触怒莫斯科。不过，布劳认为，「从风险角度来看，（芬兰和瑞典加入的）时机很完美，因为此刻俄国忙于处理其他地方的问题，很难有空就此做出军事回应。」

© 2022 AFP