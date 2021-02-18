晋级澳网决赛 布雷迪与大直美争后冠

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（法新社墨尔本18日电） 澳洲网球公开赛女单4强拚战激烈，美国籍的布雷迪今天技高一筹以6比4、3比6及6比4淘汰捷克籍的穆霍娃晋级决赛，她将与日籍大直美争夺本届后冠。

墨尔本解除长达5天的防疫封城后，数以千计球迷涌入澳洲公开赛（Australian Open）的拉佛球场（Rod Laver Arena），观赏两位女将对决，最后由第22种子布雷迪（Jennifer Brady）在第5个赛末点击败第25种子穆霍娃（Karolina Muchova），这也是布雷迪生涯首度晋级大满贯决赛。

大直美将在20日与布雷迪一决高下，稍早这位目前世界排名第3的日籍女将，以6比3、6比4直落二击败美国小威廉丝（Serena Williams），粉碎她追平24座大满贯金杯纪录的美梦。

基于防疫考量，凡球员入境澳洲后需强制隔离14天，25岁的布雷迪是所有经历难捱隔离选手中，唯一仍未被淘汰的参赛者。

这场4强赛布雷迪总计挥出20次致胜球（winners）与8记爱司球（aces），她赛后受访表示：「我的双腿颤抖，心跳加速。我的双腿充满活力，就是动不了，感觉像是卡在泥泞里，直到第3盘开始，我才真正恢复劲道。」

去年的美国公开赛（US Open），布雷迪曾在4强赛遭遇大直美，最后大直美在这场鏖战3盘的史诗级对决胜出，如今两人将于澳网决赛再度狭路相逢。

布雷迪表示：「美国公开赛我们拚战激烈，大直美说，那场比赛是她打过的两场顶尖对决赛事之一，我会很紧张，但我真的超兴奋。」

两人生涯曾3度交手，布雷迪的战绩是1胜2负。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP