普立兹奖记者：塔利班将扼杀媒体 阿富汗成下个北韩

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（法新社阿姆斯特丹28日电） 一名曾获普立兹奖殊荣的阿富汗摄影记者表示，武装组织塔利班将关闭阿富汗媒体，承诺让记者自由运作的承诺是在诓骗西方，他担心阿富汗恐成下一个北韩。

法新社报导，39岁的独立摄影记者霍森尼（Massoud Hossaini）表示，阿富汗新当权者对女性记者特别加以钳制。

霍森尼2012年在法新社服务期间曾获普立兹奖（Pulitzer Prize），他的得奖作品是2011年12月在喀布尔的一个自杀炸弹袭击过后场面，画面中可见一个少女站在多名躺在地上的伤亡者之间呐喊。

在塔利班掌权当天，霍森尼从喀布尔搭乘当天最后一架商业航班戏剧性逃离。他表示：「当喀布尔沦陷前最后一架班机起飞，我们都哭了。」

目前待在荷兰的霍森尼告诉法新社：「（阿富汗）情势将变得非常恶劣。他们正试图扼杀媒体，但是一点一滴地。」

他说：「当塔利班抓人时，他们会先抓一个人，然后杀了他们，这是目前在媒体普遍发生的情况。」

喀布尔沦陷后，塔利班官员曾强调，媒体与女性，都能继续自由工作不受骚扰，但是霍森尼表示，塔利班的承诺是假的。

他说：「塔利班会完全关闭媒体，也会完全切断网路，可能会成为该区域的另一个北韩。」「他们现在正愚弄国际社会与西方人。」他称塔利班的记者会是「骗人把戏」。

他说：「我看到许多朋友、甚至外国人都哭了，因为他们和我一样有相同感觉，我们无法再次回到喀布尔了。」

© 2021 AFP