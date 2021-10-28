晶片短缺 Stellantis汽车产量滑降30%

（法新社巴黎28日电） 汽车制造商Stellantis今天表示，困扰着汽车业的电脑晶片短缺问题，造成其产量比原订数量减少近1/3。

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旗下有吉普（Jeep）、克莱斯勒（ Chrysler）飞雅特（Fiat）、宝狮（ Peugeot）和雪铁龙（Citroen）等汽车品牌的Stellantis，在7至9月季度生产60万辆汽车，比原订数量减少30%。

Stellantis在7至9月季度销售110万辆汽车，比去年同期减少27%。当时飞雅特克莱斯勒（Fiat-Chrysler）和PSA（宝狮雪铁龙集团）尚未合并。

Stellantis表示，半导体短缺问题比其之前预期严重，即便是到8月底，但现在供应已经逐渐稳定。

电脑晶片是传统汽车和电动汽车多项系统中的关键零件，晶片短缺导致大多数汽车制造商生产受阻。

晶片短缺问题已造成Stellantis今年前两季汽车产量减少70万辆。

Stellantis预估今年减少的汽车产量不会超过140万辆。

由于晶片短缺，Stellantis已暂停在法国、西班牙、德国和土耳其的汽车组装厂生产作业。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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