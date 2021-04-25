晶片荒恐持续一整年 恐重击汽车制造业

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（法新社巴黎25日电） 全球半导体供应短缺，起初被轻描淡写成暂时性的问题，但日本半导体大厂瑞萨电子失火，台湾又出现旱象，现在看来晶片短缺问题愈来愈有可能持续一整年，汽车制造业将大受打击。

各车厂今年正打算加速生产，因为预期消费者需求将随疫情减缓而大增，同时也想弥补去年的损失。但晶片不足，让这份希望愈来愈渺茫。

● 全球晶片荒 汽车产线被迫闲置

晶片短缺问题已迫使车厂在料件用罄时，让产线短暂闲置。

包括丰田、福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、宝狮（Peugeot）、飞雅特（Fiat）、吉普（Jeep）、本田、捷豹路虎（Jaguar Land Rover），甚至是中国新创公司蔚来汽车（Nio）的工厂，过去几个月都必须暂停生产。

近几年来，汽车制造商为了节约成本而减少手中零件库存，所以一旦供货延迟，很快就会迫使工厂全面停摆。

雷诺汽车（Renault）执行长梅奥（Luca de Meo）过去这星期告诉股东：「半导体短缺可能使今年产量下滑至少10万辆。」

在德国，由于福斯和宾士（Mercedes-Benz）被迫暂停生产，数以千计的汽车业劳工面临工时缩短或暂时失业的窘境。

此外，飞雅特在巴西贝庆（Betim）的工厂本月二度放慢生产速度。斯泰兰蒂斯公司（Stellantis）在法国勒恩拉贾内（Rennes-La Janais）拥有2000名员工的工厂也近乎停摆。

● 车用晶片为何重要？为何短缺？

电脑处理器是现代车辆的重要成份，车内可能有好几十个处理器，以控制引擎、自动煞车系统、安全气囊、自动停车系统、资讯娱乐系统等设备。

主要处理器生产商如台湾的台积电、韩国的三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）都位于亚洲，不过欧美还是有一些厂房。

疫情期间电子装置需求暴增，是现今晶片短缺的主要原因。而3月日本瑞萨电子主力工厂大火帮了倒忙，台湾又陷入干旱，可能迫使产量减少。

● 等不到晶片 车厂学习随机应变

汽车制造商们表示它们每日审时度势，试图避免完全关闭产线。

美国通用汽车公司（GM）发布声明表示，由于晶片短缺，「必要时，通用汽车会制造一些缺少特定模组的车辆」，「一旦可取得更多半导体，就可立即完工」。

斯泰兰蒂斯在停工3周后，得以恢复生产新款的宝狮308，但生产速度是平常的一半，并回复使用类比式车速表的仪表板。

● 情况何时能改善 各家说法不一

多数车厂表示，希望在今年下半年补回损失的产量。戴姆勒（Daimler）执行长康林松（Ola Kallenius）在声明中说，当前拖慢全球汽车生产速度的半导体晶片短缺状况，「可在今年底前回补」。

但有些人比较悲观。

汽车零组件重要供应商博世（Bosch）的执行长戴纳（Volkmar Denner）说：「预料短期内情况不会改善。未来几个月，整个产业可能都得面对这种令人不满的局面。」

法国汽车零组件制造商佛吉亚（Faurecia）预期今年底前情况不会改善，因为消费性电子产品产业正在为生产高峰期做准备。

佛吉亚执行长柯勒尔（Patrick Koller）说：「第三季对于生产耶诞节商品来说非常重要。我们对第四季可以比较乐观。」

荷兰国际集团（ING）台湾经济专家彭蔼娆（Iris Pang）则说，晶片短缺危机可能持续至明年，甚至是2023年。台湾旱象已促使当局下令晶片厂所在地区的企业减少用水。

她告诉法新社：「考虑到工厂半导体订单增加，现况已开始让半导体工厂焦虑。」

© 2021 AFP