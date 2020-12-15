智利与阿根廷日全食 天空一片漆黑

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（法新社智利普孔14日电） 智利南部与阿根廷今天下午1时出现日全食，将白天瞬间变成黑夜，持续了约两分钟，智利防疫期间仍有近30万人出外朝圣。

智利稍早天公不作美下起大雨，数万名天文迷原本以为看不到日全食，所幸云层在最后一刻散开，让民众目睹得到这个天文奇景。

18岁的托德西利亚（Matias Tordecilla）在普孔镇（Pucon）激动地说：「日全食很美、无与伦比。由于天候不佳、云层浓密，没有人认为可以看得到日全食，但云层及时散开，真的很棒，这是个奇迹。」

这是智利18个月来第2场日全食。2019年7月，有约30万人聚集在智利北部阿塔卡玛（Atacama）沙漠观看日全食。

在阿根廷巴塔哥尼亚高地（Patagonia），有数个家庭与外国人在艾尔丘孔镇（Villa El Chocon）与彼德拉德尔阿吉拉镇（Piedra del Aguila）之间扎营，期盼可以观测到日全食。

尽管当地没有下雨，但强风影响到能见度。

智利因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情限制民众移动，但今天仍有近30万名旅客前往位于首都圣地牙哥南方约800公里处的阿劳卡尼亚地区（Araucania）。

有数十名业余与专业的科学家在维利亚里卡火山（Villarrica volcano）山坡架设望远镜，观赏月球运行到太阳与地球之间的日全食现象。

智利当局担忧日全食将吸引大批民众群聚，宣布在能观测到日全食的地区实施严格防疫措施，在出现日全食的前后两天禁止自由移动。

智利人口约有1800万人，确诊病例累计超过57万例，死亡病例达近1万6000例。

© 2020 AFP