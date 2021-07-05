智利制宪会议代表就任

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（法新社圣地牙哥4日电） 智制宪会议今天正式成立，155位委员将被托付制宪的重责大任，要从菁英分子手中取回权力，更平等地交还至这个南美国家的百姓手上。

历史性的成立仪式在圣地牙哥（Santiago）举行，因示威者与特种警察在附近爆发冲突，延迟数小时后才登场。

选举官员瓦拉达瑞斯（Carmen Gloria Valladares ）逐一念出5月当选的155位代表，这些人包括律师、教师、家庭主妇、科学家、社工与记者，当中半数是女性，17人代表原住民团体。

不过，在唱国歌揭开仪式后，会场附近传出示威者的哨子声及「别再压迫」的呼声。部分示威者走向瓦拉达瑞斯，紧张情势一触即发，她随即宣布仪式暂停。

义大利广场（Plaza Italia）周围也传出抗议活动，此处正是2019年10月爆发示威争取社会公义的地点，那场抗争震撼智利，最终催生了这个新组织，负责草拟新宪，以取代皮诺契特（Augusto Pinochet）1973年到1990年独裁时期使用迄今的宪法。

制宪会议会期将持续9个月，可延长3个月，所催生的文件将交付全民皆须参与的公投。

© 2021 AFP