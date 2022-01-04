智利动物园开打COVID-19疫苗 老虎猩猩抢头香

（法新社智利布因3日电） 拉丁美洲国家智利布因动物园的孟加拉虎查利（Charly）和婆罗洲猩猩桑岱（Sandai）都属于濒危物种的一员，它们今天率先接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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智利首都圣地牙哥的布因动物园（Buin Zoo）挑选查利、桑岱和另外8只动物接种实验性疫苗，因为它们都属于被认为是感染COVID-19的高风险物种。

迄今为止，COVID-19已夺走超过540万条人命，此外也发现动物园里的猴子、猿类和大型猫科动物，以及野生鹿、居家饲养的宠物和水貂曾感染这种病毒。

3岁的查利和26岁的桑岱与3只狮子、另外两只老虎和3只美洲狮，今天一同接种了第二剂专为动物开发但还未上市的实验性疫苗。它们已于去年12月13日注射第一剂疫苗。

布因动物园兽医部门负责人赛利斯（Sebastian Celis）说：「我们的想法是保护最容易感染冠状病毒的动物，同时测试疫苗能否产生免疫力，如果可以的话，能持续多长时间。」

截至目前，据报曾感染COVID-19的圈养动物包括新加坡、克罗埃西亚首都萨格勒布（Zagreb）和华盛顿的狮子、比利时的河马、印尼的苏门答腊虎和美国乔治亚州亚特兰大的大猩猩。

布因动物园尚未对任何动物进行冠状病毒筛检，因为它们都没有出现症状。

智利是唯一一个开始为动物园动物接种疫苗的拉丁美洲国家，而美国已有几座动物园宣布将为园区里的动物接种疫苗。

迄今为止，智利3岁以上人口近90%已完全接种疫苗，62%已施打加强针。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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