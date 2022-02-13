智利卡车司机封路抗议暴力攻击 获承诺改善后解封

（法新社圣地牙哥12日电） 智利一名卡车司机因拒载3名委内瑞拉移民，遭丢掷石块攻击致死，司机同僚群起抗议阻挡交通；政府与工会协商后，承诺将采取新安全措施，卡车司机今天解除阻路抗议行动。

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自从智利北部城市安托法加斯塔（Antofagasta）附近10日发生冲突，导致这名卡车驾驶丧生后，卡车司机们便设起路障阻挡交通，除以大货车在智利中部和北部挡住道路，也阻碍首都圣地牙哥郊区道路通行。。

在港口城市伊基克（Iquique），卡车司机封锁了通往机场道路，迫使所有进出航班不得不取消。

警方表示，造成这名卡车司机死亡的原因，是他拒绝让3名委内瑞拉移民搭乘便车，3人就朝他的大货车丢掷石头。遭指控的3名攻击者已被捕。

为安抚抗议司机，政府今天宣布将在智利北部实施新整治犯罪措施，并派遣军队支援警方，加强从地面与空中监控道路情况。

智利内政部长狄加度（Rodrigo Delgado）与卡车司机工会会商5小时后宣布上述措施。他说，新措施将在14日开始实施。

在智利，移民已成为敏感议题，因为委内瑞拉经济陷入严重困境，数百万民众逃离委国寻求更好生活，移民扩散到拉丁美洲各地。

© 2022 AFP