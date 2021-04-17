智利实测结果 北京科兴疫苗保护力近7成

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（法新社智利首都圣地牙哥16日电） 智利大量采用北京科兴疫苗Coronavac，该国今天发布大型实测结果，显示该疫苗对防止出现COVID-19 症状有67%的效力，预防病死则有80%的保护力。

法新社报导，智利卫生部长巴里斯（Enrique Paris）向媒体谈及两个月来的接种成效时说：「这个数字应能让国人安心。」

智利是最早展开大规模接种的国家之一，这次实测结果是比对智利国内已打完两剂、打了1剂以及完全没有接种疫苗的3类人所得。

实测另显示，Coronavac疫苗对预防重症需住院有85%的防护力，防止住进加护病房的保护力更达89%。

智利政府希望全国80%人口、即1520万人能接种疫苗。智利施打疫苗的情况在拉丁美洲遥遥领先，也是全球疫苗施打情况最好的国家之一。

截至今天为止，智利成功让760万人已至少施打一剂疫苗；已打完两剂疫苗的人有超过500万，约占目标人数1/3。

智利的疫苗接种计画于去年平安夜展开，率先施打的是医护人员，一般民众接着在今年2月开始，由年长者率先施打。

智利进行全国接种，当中高达86.9%是用北京科兴（Sinovac）所制造的Coronavac疫苗，其他则为美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的辉瑞&BNT疫苗。

智利目前确诊总数达110万例，近2万5000染疫病故。

© 2021 AFP