智利总统大选决选登场 恐再掀大规模示威抗议

（法新社智利首都圣地牙哥19日电） 智利今天将举行总统大选第2轮决选，选民将从极右派和左派总统候选人中选出未来的国家领导人。这场势均力敌的选举结果出炉时，恐再掀起大规模的抗议行动。

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55岁的极端保守派律师卡斯特（Jose Antonio Kast）与足足小他20岁的前学运领袖柏瑞克（Gabriel Boric），进入第2轮决选。由于两人实力接近，人口1900万的智利处于紧绷状态，选民正处于希望和恐惧之中。

31年前，残暴的独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）经由民主程序遭罢黜以来，智利的领导人一直属于中间派。

许多人担心，讲求法律与秩序候选人卡斯特是皮诺契特的支持者，他提出的社会和财政保守政策，反对同性婚姻和堕胎，并支持削减税收和社会支出。

其他选民则是担心柏瑞克与共产党的政治联盟，许多智利人认为这是委内瑞拉失败的原因。智利境内有许多委国移民，被认为是智利国内犯罪率上升的原因。 智利是世界上贫富差距最大的国家之一，社会自由主 义者柏瑞克，2019年曾发起智利的反对社会不平等起义，誓言要透过增加社会支出，打造一个「福利国家」。

在11月第1轮总统大选中，卡斯特淘汰另外6名候选人，以27.9%得票率位居龙头，柏瑞克则以25.8%位居第2。 智利投票弃权率相当高，在1500万合格选民中，约有50%经常不投票。

© 2021 AFP