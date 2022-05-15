智利治安堪忧 防长家遭抢劫、总统护卫遇袭

（法新社圣地牙哥14日电） 智利当局表示，国防部长费南德兹家遭人闯入抢劫，歹徒殴打部长的儿子并威胁她的丈夫。此外，总统安全小组一名护卫也在另一案中被匪徒射伤手臂，歹徒还偷走一部总统座车。

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费南德兹（Maya Fernandez）位于首都圣地牙哥（Santiago）努诺亚区（Nunoa）的家宅昨天晚间遇袭，当时她本人并不在家。费南德兹为智利前社会主义领袖阿言德（Salvador Allende）的孙女。

地区警长卡缪（Jean Camus）今天宣布：「国防部长家发生抢劫案…不明人士偷走了现金和一部车」。

同一晚，总统波里奇（Gabriel Boric）的一名护卫也遇抢劫，并被射伤；事发时他坐在官方座车内，一群男子上前袭击他。

事发地点位于圣地牙哥南部圣米格（San Miguel）地区，这名护卫正要将车驶回总统府。警方表示，歹徒将他载到圣地牙哥北方一个城镇，将他射伤并丢弃在街上，再驾车逃逸。目前没有这名护卫情况的消息。

智利官员呼吁应加倍努力控制犯罪及改善治安。

内政部副部长孟萨夫（Manuel Monsalve）表示：「我们已采取具体行动来取缔组织犯罪。」

智利目前的犯罪情况，无论数量与严重性都在急剧上升；一名官员曾称，智利正处于「重返民主以来，治安最败坏的时候」。

© 2022 AFP