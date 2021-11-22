智利首轮总统大选 左右派两候选人领先

（法新社智利圣地牙哥22日电） 智利第一轮总统大选昨天登场，开出97%选票后，选务机构表示，极右派的卡斯特以27.94%得票率暂居领先，左翼的35岁候选人柏瑞克以25.75%紧追在后，两人须决选定胜负。

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两年前的示威让智利迈向宪法改革之路，新总统任内将主导起草独裁时代后的首部宪法。

智利选举事务机构（Servel）表示，55岁的共和党（Republican Party）候选人卡斯特（Jose Antonio Kast）得票领先群雄，「认可尊严」（Approve Dignity）联盟的柏瑞克（Gabriel Boric）居次。

目前排在第3的候选人得票率还不到13%。7名候选人都无人能直接拿下过半选票，前2名将于12月19日登场的次轮选举继续厮杀。

昨天的选举是智利民众18个月内第4度前往投票所；法新社报导，据说1500万名选民中有半数在投票前夕仍犹豫不决，这场选举被视为该国几十年来结果最难预料的总统大选。

目前居领先地位的卡斯特与柏瑞克皆来自在野小党，2人的政党也不属于31年前独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）下台以来治理智利的几个建制联盟。

投票前的民调结果显示，中间派候选人最不受欢迎，包含现任总统皮涅拉（Sebastian Pinera）所属政党的人选席修（Sebastian Sichel）。

席修目前暂居第4，他昨天承认败选，并在演讲中祝贺卡斯特，同时表示他不会投给柏瑞克。

© 2021 AFP