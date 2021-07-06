智库负责人利用职务担任中国间谍 遭德国检方起诉

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（法新社柏林6日电） 德国联邦检察官今天表示，检方已起诉一名本国籍政治学家，他利用担任智库负责人的身分接触高层官员，并将情报交给中国情治单位。

检方仅称被告是克劳斯（Klaus L.），他涉嫌于2010至2019年间，「在国是访问与多国会议前后，定期向中国情报部门传递消息」。今天稍晚他将出庭受审。

克劳斯自2001年开始经营总部位于慕尼黑的汉斯赛德尔基金会（Hanns Seidel Foundation），这个智库与执政的基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）中的基督教社会党关系密切。

检方指出，克劳斯于2010年6月前往上海巡回演说，中方情报人员就在此时与他搭上线。此后他主要仰赖工作上接触的众多政坛高阶官员，取得中方所需资讯。

据德国第一电视台（ARD）报导，除了中国，克劳斯也曾替德国联邦情报局（BND）工作，是一名「双面间谍」。

实际上克劳斯早在2019年11月23日就已被捕，但检方直到现在才正式起诉他，显示这个案件错综复杂。

克劳斯落网后，并未否认自己替中国工作，同时宣称德国联邦情报局也知道此事。至于中国情报部门是否知悉他与德国联邦情报局的关系，目前不得而知。

© 2021 AFP