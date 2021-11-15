智能不足者运毒新加坡判死案 家属恳求饶命

（法新社马来西亚红毛丹15日电） 马来西亚一名男子涉嫌走私毒品到新加坡，原定10日处以死刑，他的姊姊恳请新加坡给他「第二次机会」。

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马来西亚男子纳加德兰（Nagaenthran K. Dharmalingam）在2009年涉嫌携带43公克海洛因（约3汤匙量）入境新加坡时遭逮，于2010年被判处绞刑，多次上诉都败诉后，原定上周行刑。

33岁的纳加德兰确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）后，新加坡延后行刑，但人权团体担忧延后的时间有限。新加坡是全球惩处毒品犯罪判刑最重的国家之一。

然而他的家人并未放弃，纳加德兰的姊姊萨米拉（Sarmila Dharmalingam）呼吁新加坡政府「给他第二次机会」。

35岁的萨米拉14日在马来西亚北部霹雳州（Perak）红毛丹（Tanjung Rambutan）的住家接受法新社访问，她说：「我们希望新加坡政府能饶他一命。」「他有智能障碍。」

人权倡议者表示，纳加德兰的智商只有69，这是被认定为智能障碍的等级，称他是被胁迫运毒，且在犯案时，纳加德兰还有严重的酒精问题。

纳加德兰一案引发外界广泛抨击，欧盟和联合国人权专家公开反对行刑，要求为纳加德兰减刑的请愿书已获约8万5000人连署。

目前律师团正在进行最后一搏的法庭上诉，虽然成功机会看来渺茫，萨米拉和她的家人仍抱希望。（译者：陈怡君/核稿：戴雅真）

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