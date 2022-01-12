暌违3年 传今年奥斯卡颁奖典礼将有主持人

（法新社洛杉矶11日电） 好莱坞盛会奥斯卡颁奖典礼多年来主持从缺的情况终于画下休止符，美国广播公司（ABC）今天指出，今年将是自2018年来首度有主持人。

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第94届奥斯卡颁奖典礼（Oscars Academy Awards）定于3月27日登场，并将重回老场地加州杜比剧院（Dolby Theatre）举行。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响下，去年情况特殊，是在加州洛杉矶市中心联合车站（Union Station）举行。在没有主持人贯穿全场下，典礼仅吸引1000万观众收看，比2020年人数大减56%，写下有史以来最低纪录。

美国广播公司娱乐部（ABC Entertainment）兼Hulu Originals总裁厄尔维奇（Craig Erwich）在电视评论家协会（TCA）一场线上小组讨论会中说：「各位是第一个听到这消息的人，我能证实今年奥斯卡颁奖典礼将会有主持人。」

厄尔维奇拒透露更多细节，包括深夜谈话节目「吉米夜现场」（Jimmy Kimmel Live）主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）使否会在主持2017年、2018年奥斯卡颁奖典礼之后，再度回归接主持棒。

厄尔维奇开玩笑说：「主持人可能是我哦！」

2019年原定由喜剧演员凯文哈特（Kevin Hart）担当主持重任，但他早几年在推特（Twitter）的恐同（homophobic）言语被挖出来之后，黯然退出，主办单位也未再补人。

此外，美国影艺学院（AMPAS）今天也宣布，经验老到的葛伦魏斯（Glenn Weiss）将连续第7年担任奥斯卡颁奖典礼电视转播的导播工作。

今年的奥斯卡颁奖典礼是连续第2年延期，据报是避免和2月北京冬奥及洛杉矶职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯（Super Bowl）撞期。但宣布延期之后几个月，COVID-19变异株Omicron开始蔓延，这个冬天已迫使好几场好莱坞节目取消现场活动。

© 2022 AFP