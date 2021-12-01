暖化下北极降雨多过降雪 研究：料提前10至20年发生

（法新社巴黎30日电） 根据今天刊登的研究报告，北极圈降雪被降雨取代的时程，将比原本认定的提早10到20年发生。报告警告，全球暖化造成的改变，影响所及将超越北极圈。

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北极圈暖化速度比地表其他地区都要快，海冰融化、空气湿度增加，都可能升高降水量（precipitation）。

这份发布于「自然通讯」（Nature Communications）科学期刊的研究报告说，跟先前的气候模式比较，最新预测估计北极年降水主要形式将从降雪改为降雨的时程，将「提早10到20年」发生。

研究报告主要作者麦克克里斯托（Michelle McCrystall）告诉法新社：「改变将变得更加剧烈，时间也比原先预测的早，因此将对北极圈与以外地区的生活产生很大的影响。」

在加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）担任研究人员的麦克克里斯托又说：「举例来说，北极圈中心最快于2070年，就会在当地气候变化最大的秋季看到雨量多过雪量，时程早于先前模式预测的2090年。」

但这一切都要取决于全球暖化的程度。

研究报告指出，依照目前暖化速率，在这个世纪末以前，北极圈的降雪将改由降雨取代。

但研究报告指出，若将地球升温限制在摄氏1.5度以内，即2015年巴黎气候协定中最具雄心的目标，代表北极圈降水的主要形式还是降雪。

美国国家航空暨太空总署（NASA）哥达德太空研究所（Goddard Institute for Space Studies）所长施密特（Gavin Schmidt）说，从研究结果可推断，「若各国减排目标与在巴黎协定所做承诺一致，便可避免最糟糕的冲击」。

但施密特又说，他认为这项研究并没有证明改变将比会原本预期的要早。无论这项改变什么时候发生，从降雪改为降雨，都可能对北极圈生态系统与其余地区产生重大影响。

若目前北极圈的积雪上方遭遇更多雨水，将导致表层的冰变厚，让驯鹿更难以觅食。

积雪变少也代表北极圈将丧失部分替地表反射太阳热能与光线的能力，将因此造成暖化。

© 2021 AFP