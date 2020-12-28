暖化加剧极端天气 2020全球气候灾损达4.2兆

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（法新社巴黎28日电） 根据今天公布的报告，2020年全球10大气候灾害引起的承保损失高达1500亿美元（约新台币4.2兆元），超过2019年的灾损金额，反映全球暖化的长期影响。

这些天灾夺走至少3500条人命，导致1350多万人流离失所。

从今年1月澳洲野火疯狂延烧，到截至11月大西洋飓风形成次数破纪录，实际上，由于大多数灾损没有保险，因此今年气候变迁引发灾难的实际成本恐怕还要高出许多。

根据全球非政府组织「基督徒互援会」（Christian Aid）年度统计报告，这类负担不成比例地落在贫穷国家身上，并不令人感到意外。这份报告标题为「计算2020年付出的代价：气候崩溃的一年」（Count the cost of 2020: a year of climatebreakdown）。

报告援引上个月发表于知名医学期刊「刺胳针」（Lancet）的研究说，在低收入国家，受气候影响的极端事件所造成的经济损失中，只有4%有保险，相较之下，高收入经济体则为60%。

基督徒互援会全球气候政策领导克雷默（KatKramer）说：「无论是亚洲的洪患、非洲的蝗灾，或是欧洲和美洲的风暴，气候变迁在2020年持续肆虐全球。」

当然，在人为全球暖化开始影响地球气候系统前，人类早已饱受极端天气灾害所困扰。

然而，一个多世纪以来的气温和降水纪录，加上数十年来有关飓风和海平面上升的卫星数据，在在显示地表温度上升的影响正在加剧。

举例来说，飓风、台风和气旋等大型热带风暴的威力如今恐变得更强，持续时间更长，挟带水量更多，波及的范围也更甚历史纪录。

2020年破纪录出现30个有命名的大西洋飓风，至少造成400人丧命和410亿美元灾损，而全球未来可能看到更多这样的风暴。在拉丁字母命名清单用罄后，世界气象组织（WMO）罕见地使用希腊字母为飓风命名。

中国和印度今夏洪水泛滥，季风季节连续第2年出现异常降雨，与气候如何影响降水的预测一致。2020年10大极端天气事件中，就有5起与亚洲异常多雨的季风有关。

孟加拉工程技术大学（Bangladesh University ofEngineering and Technology）洪水与水资源管理研究所主任孟代尔（Shahjahan Mondal）说：「2020年洪患是孟加拉史上数一数二严重，超过1/4国土都泡在水中。」

美国加州、澳洲乃至俄罗斯西伯利亚偏远地区燃起熊熊野火，延烧范围破纪录，也符合全球暖化趋势，而随着气温节节攀升，这类情况还会加剧。澳洲2019年底至2020年初的野火危机前所未见，不仅烧毁了20%森林，数以千万计野生动物更是难逃死劫。

最近研究显示，相较于一个世纪前，欧洲发生致命热浪的机率更是攀升将近100倍。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说：「以往属于『百年一见』的热浪和洪灾，如今变得愈来愈常见。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP