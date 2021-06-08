暖化趋势难挡 大气二氧化碳浓度创新高

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（法新社华盛顿7日电） 美国政府机构说，夏威夷大气研究站记录到63年前采用精确测量以来最高的二氧化碳浓度，此一温室气体浓度上升，即便封城高峰时也不见下降，显见疫情对暖化趋势影响微乎其微。

美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）指出，夏威夷毛纳罗亚大气基线观测站（ Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory）今年5月测得二氧化碳平均浓度419 ppm，高于去年5月的417 ppm。

NOAA「全球监测实验室」（Global Monitoring Laboratory）科学家坦斯（Pieter Tans）说：「我们每年把将近400亿公吨的二氧化碳污染释放至大气中。」「如果想避免灾难性的气候变迁，最优先要做的就是尽快把二氧化碳污染降到零。」

去年5月至今年5月浓度上升了1.8 ppm，增幅较先前几年为低；然而，今年前5个月平均增加了2.3 ppm，接近2010至2019之间的每年平均增幅。

虽然2020年2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情封城高峰期排放量减少17%，减幅却没有大到能抵销植物与土壤为回应气温、湿气与土壤湿度出现的季节变化。

过去的观测显示，5月是二氧化碳浓度最高的月份，此时植物进入生长季，准备开始排出大量的二氧化碳。

自2013年5月以来，大气中二氧化碳浓度便未曾低于400 ppm。目前的二氧化碳浓度和410万至450万年前的中新世气候最佳期（Miocene Climatic Optimum, MCO）差不多，当时的海平面比今天高23.5公尺，平均温度则比工业时代前高摄氏4度。

© 2021 AFP