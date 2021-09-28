暗杀未遂男有望明年6月无条件获释 雷根基金会声明反对

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（法新社华盛顿27日电） 40年前刺杀时任美国总统雷根（Ronald Reagan）未遂的男子辛克利有望明年6月无条件获释。消息一出，雷根总统基金会暨研究所随即发出声明反对。

现年66岁的辛克利（John Hinckley）1981年3月30日在华府的饭店外对雷根和另外3人开枪，隔年因获认定精神失常而判无罪。雷根肺部中弹但后来康复。

辛克利当时表示，他看了茱蒂福斯特（Jodie Foster）主演电影「计程车司机」（Taxi Driver）后，相当迷恋这位女星，因此想杀了雷根引起女方注意。

辛克利在华府的精神病院待了大约30年后，2016年获准出院，但旅行和上网等行动受到严格限制。 根据法院文件，一位联邦法官今天批准司法部和辛克利律师的协议，将在明年6月解除这些限制。 雷根总统基金会暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）发出声明反对，并说「听到这项决定时感到悲痛」。

声明说：「我们和法官的裁定持相反意见，我们认为辛克利仍会威胁到他人，因此强烈反对释放他。我们希望司法部将在法院提出动议，以推翻这项裁定。」

© 2021 AFP