暗杀海地总统又一嫌落网 警方：此人涉参与招募枪手

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（法新社海地首都太子港11日电） 海地警方今天宣布，他们逮捕一名「具有政治目的」的本国公民，此人涉嫌参与招募上周暗杀总统摩依士（Jovenel Moise）的枪手。

海地国家警察局长查尔斯（Leon Charles）表示，现年63岁的海地公民萨农（Christian Emmanuel Sanon ）6月初乘坐私人飞机进入海地。

根据海地警方在记者会上提供的详细资料，萨农是在几名哥伦比亚人的陪同下，抵达海地。

查尔斯指出，歹徒最初目的是逮捕摩依士，「后来任务发生了变化」。「又有22人进入海地。」

海地当局说，这28人6日晚间闯入摩依士位于首都太子港（Port-au-Prince）的私人宅邸，朝摩依士和其夫人玛婷（Martine）开火。摩依士遇刺身故，玛婷受伤后以救护机送到美国迈阿密治疗，有关当局说她状况稳定。

自7日以来，已有18名哥伦比亚公民被捕。海地警方讯问他们得知，萨农透过总部设在美国佛州、名为CTU的委内瑞拉安保公司，招募了26名参与这起暗杀行动的成员。

警方表示，当局获报后展开行动，拘捕这些涉案的武装歹徒，其中一人先打电话给萨农。

查尔斯说，「他（萨农）接着联系了另外两人，我们认为那两人就是暗杀摩依士总统的幕后主使」。但是，查尔斯并未透露那两人的身分。

查尔斯说：「这些歹徒最初被赋予的任务是保护萨农的安全，但后来任务发生了变化，他们向其中一名攻击者传达逮捕摩依士的命令。」 （译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP