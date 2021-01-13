暴徒硬闯美国国会 前奥运金牌泳将被爆在现场

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（法新社华盛顿12日电） 美国媒体报导，总统川普（Donald Trump）的支持者6日攻占国会大厦造成多人死亡，曾两度在奥运夺下金牌的前泳将凯勒（Klete Keller），也被发现在硬闯国会的暴徒人群中。

「纽约时报」（The New York Times）和泳坛新闻网站SwimSwam报导，凯勒是6日硬闯国会的川普支持者之一。

保守派网站Townhall发布的影片似乎可以看到身高198公分的凯勒，穿着美国奥运代表队外套在国会大厦内的圆顶大厅（Capitol Rotunda），当时警方试图在那个区域进行清场。

纽时报导，多位未具名的前队友和教练认出凯勒；SwimSwam则报导，至少12名泳坛人士认出凯勒。

没有影片显示凯勒有任何暴力举动，但闯入国会可能犯下了非法闯入和妨害治安行为等联邦罪名。

根据报导，凯勒已经删除社群媒体帐号，其中包括支持川普的讯息。

现年38岁的凯勒，曾在2004年雅典奥运和2008年北京奥运的800公尺4人接力赛事项目，和美国泳坛传奇人物飞鱼菲尔普斯（Michael Phelps）同队合作拿下金牌。

根据纽时报导，凯勒之前在科罗拉多州的科罗拉多泉（Colorado Springs）担任房地产经纪人。科罗拉多泉是美国奥林匹克委员会总部的所在地。

© 2021 AFP