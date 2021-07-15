暴雨来袭河流溃堤 德国至少42死

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（法新社德国迈恩15日电） 西欧地区近日豪雨成灾，洪患在德国造成至少42死，暴涨的河水溃堤冲毁房舍，多人失踪。

警方表示，西部小镇阿尔韦勒（Ahrweiler）地区至少18人死亡，极端气候在西欧大片地区酿灾，其中以德国的莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia ）在这次洪患中受创最严重，河水暴涨溃堤，冲毁房舍。

地方官员稍早表示，70人失踪。北莱因-西发利亚邦北一点的尤斯科勤（Euskirchen）已经通报15死。

这场豪雨也肆虐邻近的卢森堡、荷兰和比利时，据报已造成4死。

焦急的居民爬上屋顶避难等待救援，直升机盘旋上空救起困在屋顶的民众。

65岁的迈恩镇（Mayen）居民穆勒（Annemarie Mueller）从阳台望出去泡在水中的花园和车库说，她住的小镇完全没有料到会发生这样的洪患。迈恩镇位于莱因-法耳次邦。

她告诉法新社记者：「没人料到会这样，这些雨从哪里降下来？太疯狂了。」

「大雨很吵，雨下得又急又快，我们一度以为大雨会破门而入。」

德国总理梅克尔（Angela Merkel）对于这次的洪灾感到震惊，并对在现场不眠不休工作的志工和紧急救援人员表达感谢之意。

德国人口最多的北莱因-西发利亚邦首长拉谢特（Armin Laschet）取消在巴伐利亚邦举行的党内会议，以视察邦内的灾情。

穿着橡胶雨鞋的拉谢特在哈根（Hagen）告诉媒体：「我们和遭洪水肆虐的城镇和民众同在一起。」

警方表示，大水在波昂南部的舒尔德（ Schuld）造成4人死亡，6栋房舍遭大水冲走。

在北莱因-西发利亚邦，有13万5000户家庭停电。

莱因-法耳次邦的环境部警告，随着豪雨持续降下，莱茵河（Rhine）和摩泽尔河（Moselle）暴涨水位将继续上升。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP