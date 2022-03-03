暴雨洪灾扑向雪梨 当局下令数十万居民撤离

（法新社雪梨3日电） 澳洲雪梨降下豪雨引发暴洪；新南威尔斯州当局今天对数十万名居民发布新疏散令，并警告更糟的情况恐怕还在后头。

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澳洲东岸遭强烈天气系统袭击，这道系统过去一周以来从昆士兰州（Queensland）一路南移，多个城镇的交通全部中断，数以百计的房舍与农场被水淹没。

这波雨弹袭击一周以来已夺走13条人命。新南威尔斯州目前命20万人疏散，接下来可能还将撤离额外30万人。

新南威尔斯州州长佩罗特（Dominic Perrottet）今天指出：「我们认为情况会先变得更糟，接着才会好转。」

佩罗特说，州内许多地方的洪患会比去年来得严重；而去年灾情已是60年来最严峻的。

雪梨部分郊区过去24小时降下超过100毫米雨量，气象局表示，今天将会降下更多的雨，部分地方甚至上看150毫米。居民有500多万人的雪梨，3月平均降雨量大约140毫米。

新南州紧急服务部长库克（Stephanie Cooke）表示：「若民众接到疏散令，请立即撤离，别让自己和家人置于险地。」

紧急服务团队目前为止已在雪梨接获1400通电话，并且已出动数十件洪水救援任务。（译者：纪锦玲）

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