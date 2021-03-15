更精准 以色列发表雷射导引迫击炮系统

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（法新社耶路撒冷14日电） 以色列在即将遭到国际刑事法院（International Criminal Court）战争罪调查之际，发表一个雷射导引的迫击炮系统，表示这种系统可降低平民附带损害。

以色列国防部表示，Iron Sting系统是由以色列军方和本地公司埃尔比特系统（Elbit Systems）合作研发，运用雷射与全球卫星定位系统（GPS）技术，为120毫米的迫击炮弹提供最大准确度。

国防部长甘茨（Benny Gantz）表示，Iron Sting将「对付藏身于平民、都会环境的敌人，同时符合以色列法律和道德标准」。

国防部表示，Iron Sting研发多年，生产与供应给军方前，已在以色列南部测试成功。

埃尔比特陆地部门经理维尔德（Udi Vered）在国防部发布的声明中说：「我们认为，我们一直有能力研发可提高准确度并降低附带损害的有效解决办法。」

不到2周后，国际刑事法院将针对以色列在巴勒斯坦领土涉及的战争罪展开正式调查，调查将着重以色列和哈玛斯（Hamas）2014年在加萨走廊（Gaza Strip）的冲突。

当时约有2250名巴勒斯坦人遭战火波及而死，其中多为平民。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP