曼哈顿地区检察官请辞 川普刑事调查案再掀波澜

（法新社纽约23日电） 率领纽约检方对美国前总统川普商业行为进行刑事调查的两名曼哈顿地区检察官今天请辞，引发各界对此案未来侦查发展的疑虑。

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美国媒体报导，检察官邓恩（Carey Dunne）、波莫兰兹（Mark Pomerantz）递出辞呈，让纽约曼哈顿区检方对川普集团犯罪行为的刑事侦查再掀波澜。

法新社报导，曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）正在调查川普集团是否浮报多项资产价值，以向银行取得贷款；之后在报税时，又低报资产价值以减低税赋。

此案由曼哈顿区地方检察官范斯（Cyrus Vance）发起并负责监督调查，白艾荣今年1月上任时接手此案。

白艾荣办公室发言人证实邓恩和波莫兰兹已经请辞，但未说明原因。发言人以电邮声明回覆法新社询问时表示：「我们很感谢他们的服务。」

「纽约时报」引述不具名消息来源报导，两人请辞是因为白艾荣对是否应该继续调查此案存疑。

纽时报导指出，白艾荣办公室应向大陪审团提交证据，但已耽搁一个月之久；这是检察官在决定是否起诉之前应有的程序。

不过，白艾荣办公室表示，「调查仍在进行当中」。

现年75岁的川普至今尚未被起诉，他一再表示，这是民主党籍检察官对他的政治猎巫行动。

去年7月，川普集团（Trump Organization）和集团长期任用的大帐房怀索柏格（Allen Weisselberg）以涉15项诈欺和逃漏税重罪被起诉；但他们坚不认罪，法院预定今年中开始审理怀索柏格案。

这椿针对川普家族企业进行的刑事调查，与民主党籍纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）的民事调查案极为相似。

詹乐霞今年1月表示，她在针对川普集团的调查中发现欺诈或误导性做法的「重大证据」。

詹乐霞可依任何财务不当行为罪名起诉川普集团，但不能提起刑事指控。

川普是否再度争取共和党提名于2024年角逐白宫大位，一直让美国民众费疑猜；然而相关法律诉讼恐让川普再次竞选情势变得更加困难。（译者：纪锦玲)

© 2022 AFP