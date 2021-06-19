曼恩砍39分 快艇队史首度打进西区决赛

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（法新社洛杉矶18日电） 曼恩（Terance Mann）轰下生涯单场新高39分，帮洛杉矶快艇今晚以131比119击败犹他爵士，队史51年来首度打进分区冠军赛。

快艇以4胜2败从西区季后赛第2轮与爵士的系列胜出。西区冠军赛将于20日由第4种子快艇对上第2种子凤凰城太阳。

太阳先前以4比0横扫丹佛金块率先晋级。但太阳这次过关斩将的大功臣保罗（Chris Paul）疑因COVID-19 确诊被放入联盟健康安全协议的限制出赛名单，会否对西区决赛造成冲击值得关注。

这场球只是24岁的曼恩生涯第2场季后赛先发，但他大发神威21投15中，让1.7万主场球迷乐翻天。

他赛后说：「我不过就是相信自己能办到。每个人都要我投篮，我就照办。」

除了曼恩，快艇的乔治（Paul George）28分，杰克森（Reggie Jackson）27分，都是赢球功臣。

两队第一节你来我往，爵士以33比31领先。爵士第二节火力全开，狂砍39分，快艇只得19分，上半场打完，爵士以72比50领先22分之多。

不料易篮再战后，快艇展开惊天大反扑，第三节豪取41分，以91比94只落后爵士3分。关键的最后一节开打，快艇攻势依然猛烈，不但超前爵士，并且拉大领先幅度，最终以12分之多胜出。

爵士主力后卫密契尔（Donovan Mitchell）攻下39 分，另有9篮板和9助攻。后卫克拉克森（Jordan Clarkson）贡献21分，欧尼尔（Royce O'Neale）也有21分。

© 2021 AFP